محمد عساف يلتقي «محبوب العرب» لأول مرة في عين دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمجسم شمعي يمثل «محبوب العرب»، انضم المطرب الفلسطيني محمد عساف إلى قائمة المشاهير لدى متحف الشمع مدام توسو دبي، الوجهة الترفيهية العالمية.

والتقى محمد عساف للمرة الأولى بالمجسم الشمعي الذي يمثله في حفل رسمي خاص أقيم بالشراكة مع مدام توسو و«عين دبي». ويعد عساف أول المشاهير الذين تكشف عن مجسماتهم داخل واحدة من الـ 48 مقصورة الفاخرة لـ«عين دبي»؛ أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 متراً، وتقع بجوار مدام توسو دبي.

من جهته، أعرب محمد عساف عن سعادته بالمجسم الذي يمثله، مضيفاً: «اليوم خاص جداً... ويسعدني أن يكون مجسمي موجوداً في هذه الوجهة بجانب كبار الشخصيات. ولقد انبهرت بمدى التشابه بين المجسم وبيني وبذلك، وأتتطلع قريباً لزيارة الجميع لمدام توسو دبي لرؤيته».

وسيحتل المجسم الشمعي لمحبوب العرب موقعاً متميزاً بين أشهر نجوم السينما والموسيقيين من جميع أنحاء العالم داخل غرفة الحفلات الخاصة بأهم وأشهر الشخصيات العالمية، حيث تتميز بالتصاميم الداخلية الفاخرة على هيئة واحة صحراوية ساحرة.

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