أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز على شائعة وفاتها

المصدر: مروة سليم - دبي

هاجم وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ما تداولته بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، مساء أمس، حول وفاة شقيقته، معلقا على صفحته عبر "فيس بوك"، "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان".

وسافرت ياسمين عبدالعزيز منذ أيام إلى سويسرا لاستكمال رحلة علاجها هناك، بعد شهر قضته في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، اثر اجرائها عملية جراحية فاشلة وتدخل الأطباء لإنفاذ حياتها، لتشهد حالتها استقرارا ملحوظا لتغادر المستشفي وتقضي 4 أيام في منزلها برفقه طاقم طبي، وتفاجئ الجميع بسفرها المفاجئ لسويسرا حيث تم نقلها بطائرة طبية مجهزة لاستكمال علاجها بالخارج.

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