بعد أنباء انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي في جنيف

المصدر: مروة سليم - دبي

وصل الفنان أحمد العوضي إلى مدينة جينيف في سويسرا، لمتابعة حالة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تستكمل مرحلة علاجها داخل أحد المستشفيات.

وقال العوضي، كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية المصرية، إنه تمكن من الحصول على تأشيرة السفر، قبل أيام، ليلحق بزوجته التي كانت سافرت قبل أسابيع إلى سويسرا، لاستكمال علاجها هناك، ولم يتحدد بعد موعد عودتها للقاهرة.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد سافرت منذ أيام إلى سويسرا لاستكمال رحلة علاجها هناك، بعد شهر قضته في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، اثر اجرائها عملية جراحية فاشلة وتدخل الأطباء لإنفاذ حياتها، لتشهد حالتها استقرارا ملحوظا لتغادر المستشفي وتقضي 4 أيام في منزلها برفقه طاقم طبي، وتفاجئ الجميع بسفرها المفاجئ لسويسرا حيث تم نقلها بطائرة طبية مجهزة لاستكمال علاجها بالخارج.

وكان العوضي قد نشر منذ أيام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" منشوراً يتوعد من خلاله من تخاذل في علاج زوجته قائلاً "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين، سأتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث".

أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز على شائعة وفاتها

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