ممثلة أميركية تعلن إصابتها بمرض غير متوقع

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أعلنت الممثلة الأميركية كريستين ابلغيت (49 عاماً) إصابتها بمرض التصلب المتعدد، الذي يعد مرضاً غير متوقع يصيب النظام العصبي المركزي.

وكشفت ابلغيت في تغريدة اليوم الثلاثاء عن أنها عرفت منذ «بضعة أشهر» أنها تعاني من مرض التصلب المتعدد، الذي يؤثر على نظام الأعصاب المركزي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الفنانة كتبت في التغريدة «منذ بضعة أشهر تم تشخيص إصابتي بمرض التصلب المتعدد. لقد كانت رحلة غريبة. ولكني حظيت بدعم أشخاص يعانون من نفس المرض». وأضافت «أطالب الآن باحترام خصوصيتي وأنا أمر بهذه الرحلة».

يشار إلى أن التصلب المتعدد يعد مرضاً غير متوقع يصيب النظام العصبي المركزي؛ ما يعرقل تدفق المعلومات داخل المخ وبين المخ والجسم. ويمكن أن يسبب المرض مشاكل في الرؤية وحركة الذراع أو الساق والإحساس أو التوازن.

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