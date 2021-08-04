محمد رمضان يرد ب«مافيا» على حكم عمرو أديب: القضاء المصري النزيه (فيديو)

في أول رد فعل من الفنان المصري محمد رمضان، على الحكم الذي اصدره القضاء لصالحه، ضد الإعلامي عمرو أديب في قضية السب والقذف الشهيرة، نشر فيديو عبر صفحته الرسمية في «إنستغرام»، موجها خلاله الشكر للقضاء المصري العادل.

وتضمن الفيديو الذي نشره رمضان، مقطعا من كليب أغنيته«مافيا» وهو يطلق الرصاص على أحدهم بعد صورة لعمرو اديب،، وعلق عليها قائلا: «الحمد لله ثم شكرا القضاء المصري العادل النزيه».

يذكر أن القضاء حكم منذ أيام بتغريم الإعلامي عمرو أديب، 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان محمد رمضان. وكان محامي الفنان محمد رمضان قد تقدم بدعوى قضائية ضد الإعلامي عمرو أديب، بتهمة التشهير والسب والقذف. وقرر عمر اديب الاستئناف ضد الحكم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news