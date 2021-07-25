وفاء عامر بعد تكرار نعي فنانين على قيد الحياة: «خطأ أدمن الصفحات.. ومشيتو»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس النعي الذي نُشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وزعم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها لم تقم بكتابة أي نعي، وأن أدمن الصفحة هو من كتبه بعد أن شاهد خبر الوفاة الكاذب على أحد المواقع، ولم يتحقق منه وقام بنشره، مشيرة إلى أنها أوقفت هذا الأدمن و«مشي».

وقالت عامر التي أثارت الكثير من الجدل من خلال نعي سابق باسم محمد السعدني: «ربنا يخلي دلال عبد العزيز ومنتحرمش منها ويشفي كل مريض ويشفي إيمان الحصري»، موضحة أن شقيقتها، آيتن، كانت خارج المنزل، وفور عودتها قالت لها «إنتي نزلتي خبر عن وفاة دلال عبد العزيز بعيد الشر، قولتلها لأ».

وأضافت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، أنها ذكرت لشقيقتها أنها تحدثت مع إيمي ودنيا منذ 4 أيام واطمأنت منهن على حالة دلال عبد العزيز الصحية، «قالولي هي بخير وحالتها بتتحسن، قالت لي طب الحقي صفحتك منزلة خبر وفاة»، موضحة أنها اكتشفت أن أدمن صفحتها قرأ من موقع إخباري خبر الوفاة، «حط تعزية وتبرع من عنده وكتب سطرين».

وتابعت: «الشخص ده مِشي، لأن من يخطيء لازم يمشي، خاصة لما يبقى الأمر متعلق بحالة أسرة، ممكن يبقى حد فيهم مش متواجد، فالانهيار هيبقى عنيف، ودي أسرة تعرضت لفقد عمود البيت، فده حرام، أي شائعة أو أي حد يكذب يعاقب، أي حد ينتمي للصحافة أو لنقابة الفنانين يخطيء يمشي، أنا اللي بقولك يمشي، لا يستحق حمل الكارنيه، المفروض على اللي كتب الخبر أنه يُكلم الأسرة».

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