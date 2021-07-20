ياسمين عبد العزيز وسط معلومات متضاربة.. لم تكن في غيبوبة وطبيب يتحدث عن السحر الأسود!

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية الممثلة نهال عنبر، أن عائلة الفنانة ياسمين عبد العزيز ستخرج خلال الساعات المقبلة لكشف تفاصيل حقيقة الوضع الصحي للفنانة وماحدث بشكل كامل. وامتنعت عنبر عن الادلاء بأي تصريحات خاصة بهذا الامر، احتراما لرغبة العائلة،غير أنها كشفت لموقع"العربية" عن معلومة واحدة لكنها صادمة، وهي أن الفنانة ليست في غيبوبة كما تحدثت وسائل الإعلام المحلية.

شائعة غيبوبة ياسمين عبد العزيز، كان قد أطلقها الفنان المصري تامر مجدي، حيث كتب على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أن ياسمين عبد العزيز في غيبوبة تامة، الأمر الذي اغضب أحمد العوضي، زوج الفنانة الذي أكد أن أي تطورات ومعلومات عن حالة زوجته ستكون من خلاله، مشدداً على أنه لا يسمح لأي أحد أن يتحدث عن زوجته، مطالباً الجميع بالدعاء لها فقط.

وخلال الساعات الاخيرة كشف طبيب بالمسشتفى الذي تتلقى فيه الفنانة ياسمين عبدالعزيز، العلاج، أن حالتها مرضية ولا وجود لأي تأثير غير طبي مثل السحر الأسود أو غيره.

وقال الدكتور حاتم شومان في تدوينة له عبر صفحته على «فيس بوك»: «عشان الفتي والهبد اللي داير، دي كانت بتعمل عملية بسيطة ودخلت في مشاكل ومضاعفات بعدها، وأمورها شبه مستقرة عندنا في المستشفى».

ولفت إلى أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في كامل وعيها، والمسألة مجرد وقت وسوف تغادر المستشفى: «كفاية هري وإشاعات، وادعوا لكل المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم».

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