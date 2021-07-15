حقيقة منع المحجبات من حضور حفل روبي غدا

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أثارت الفنانية المصرية روبي، جدلًا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها مجموعة من الشروط لدخول حفها الفني غدا في الساحل الشمالي، والتي اعتقد البعض أنها تشمل منع المحجبات.

وقالت روبي عبر «انستغرام»، قائلة: « في سوء فهم للموضوع، الشخص الي كتب الشروط مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب توربون على إنه معنى الحجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط».

وأضافت روبي: « لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني شكرا».

وكانت الفنانة المصرية روبي، وضعت مجموعة من الشروط لمن سيحضر حفلها. ونشرت روبي على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، صورة لشروط حضور الحفل، وكانت كالتالي: «الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء«الهوت شورت»أو الملابس الرياضية».

كما جاء في شروط حضور الحفل: «يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء».

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