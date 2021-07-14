ويل سميث يشارك الجمهور تجربته في «ديب دايف دبي»: رائع وجنوني «فيديو»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعرب الممثل الأميركي، ويل سميث، عن سعادته دهشته من جمال «ديب دايف دبي»، أعمق حوض للغوص في العالم، والذي افتُتح أخيرا في دبي.

وشارك سميث مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» ظهر فيه يجلس عند حافة الحوض. وقال سميث في الفيديو: «أنا دائماً في دبي، وأخبرني أحد أصدقائي أنه يجب أن أزور»ديب دايف دبي«.

وقام الممثل بتوجيه كاميرته ليشارك نظرة خاطفة للعمق المهيب للحوض مع متابعيه. وأضاف الممثل:»أنا على وشك النزول. أعمق حوض على وجه الأرض.. إنه جنوني«.

وافتُتح»ديب دايف دبي«، وهو أعمق حوض غوص في العالم الأربعاء الماضي، وانضم الحوض إلى موسوعة»غينيس" للأرقام القياسية، ويبلغ عمقه 60 متراً، وتصل سعته إلى 14 مليون لتر، ما يساوي 6 مسابح أولمبية.

يقع الحوض في منشأة أُقيمت على مساحة 1،500 متر مربع في منطقة ند الشبا في دبي، ويتخذ تصميمه المبتكر شكل محارة عملاقة احتفاءً بمهنة الغوص لصيد اللؤلؤ، والتي شكلت جانباً مهماً من التراث الإماراتي.

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