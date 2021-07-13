كريم صبري هرب خلال مباراة الأهلي ليلاقي حتقه.. القبض على صاحب المصحة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على صاحب مصحة الإدمان التي هرب منها الفنان المصري كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، ليلاقي حتفه مباشرة خلال محاولته الهروب.

وكشفت الأجهزة الأمنية أنّ المكان عبارة عن فيلا تقع على بعد أمتار من ترعة المريوطية، و تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة، وجرى تشميعها واستجواب العاملين، لمناقشتهم بشأن ملابسات الواقعة، وكيفية هروب كريم صبري شقيق رامي صبري من المصحة.

وكشفت التحريات والتحقيقات ومراجعة إحدى الكاميرات التي كانت موجودة بمقهى بجوار المصحة وسجلت تفاصيل الواقعة، أنّ كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري استغل انشغال العاملين بمشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة مساء الأحد، وقفز من نافذة في الطابق الأول، وفرّ هاربا من المصحة، بعد أن قضى بها نحو 24 ساعة، وأثناء محاولة العاملين بالمصحة الإمساك به، قفز في الترعة، حيث لقي مصرعه غرقا بعد فشله في السباحة، وطفت جثته على سطح الماء بعد نحو نصف ساعة من القفز في الترعة، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتحفظ على الكاميرات التي رصدت الواقعة، وشيّعت جنازته أمس.

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