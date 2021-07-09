القبض على موكا حجازي فتاة «تيك توك» الجديدة في مصر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تهم كثيرة منها "الفسق والفجور" ستواجهها موكا حجازي فتاة «التيك توك» الجديدة، عقب القبض عليها اليوم في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، بعد بثها عدد من الفيديوهات التي تظهر خلالها مرتدية ملابس فاضحة وتؤدي رقصات استعراضية مثيرة ومخلة بالآداب العامة، كما وصفها رواد الموقع الإلكتروني.

وقال ياسر أحمد، المحامي في محكمة النقض المصرية لصحيفة " الوطن"، إنّ التهم التي تواجهها موكا حجازي هي ذاتها التي واجهتها فتاتا «التيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم، إلى أنّه في الغالب لن تُوجه لها تهمة الاتجار بالبشر.

وأوضح المحامي، أنّ تلك التهم تعد جنحة وليست جناية، وبالتالي فإن الحكم المتوقع ضدها في تلك الحالة هو السجن 3 سنوات إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، وذلك بحسب ما ينص عليه قانون العقوبات.

وأشار المحامي إلى أنّ فتاتي «التيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم ستحاكمان أمام محكمة جنايات القاهرة، لأن التهم التي تمت إدانتهما بها هي الاتجار بالبشر وهي جناية وليست جنحة، حيث تم الحكم على «حنين» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعلى «مودة» 6 سنوات مشددة، وغرامة مالية 200 ألف جنيه لكلاً منهما.

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