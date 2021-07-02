آمبر هيرد بعد فراق جوني ديب: أنجبت طفلة بطريقتي الخاصة

المصدر: لندن - رويترز

كشفت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، بطلة فيلم (أكوامان) «الرجل المائي» أنها رُزقت بطفلة في أبريل الماضي، ونشرت صورة لها مع ابنتها ذات الثلاثة أشهر.

وفي منشور على إنستغرام في وقت متأخر من أمس الخميس، قالت هيرد (35 عاما)، التي كانت متزوجة من نجم هوليوود جوني ديب، إن الطفلة أونا بيج هيرد ولدت في الثامن من أبريل.

وكتبت «قررت منذ أربعة أعوام أنني أريد أن أنجب طفلاً. وأردت أن أفعل ذلك بطريقتي الخاصة».

وأضافت «أتمنى أن نصل إلى نقطة يكون فيها من الطبيعي أن ننجب أطفالاً بدون زواج. جزء مني يتمسك بفكرة أن حياتي الشخصية ليست من شأن أحد. وأدرك أيضاً أن طبيعة عملي تجبرني على التحكم في هذا».

ولم تدل هيرد بأي تفاصيل أخرى عن مولد الطفلة التي قالت عنها «إنها بداية لبقية حياتي».

واشتهرت هيرد أيضاً بدورها في فيلم (جاستس ليج) «فرقة العدالة» و(ذا رام دايري) «مذكرات الرم»، إذ التقت ديب وتزوجا في 2015 لكنها رفعت دعوى طلاق بعد 15 شهراً.

وفي العام الماضي، خسر ديب قضية تشهير رفعها على صحيفة بريطانية وصفته بتعبير «ضارب زوجته» بعدما حكم قاض بمحكمة عليا في لندن بأنه ضرب هيرد مراراً حتى أنها خشت على حياتها.

وفي الولايات المتحدة، رفع ديب قضية تشهير أخرى على هيرد يطالبها فيها بتعويض قدره 50 مليون دولار بسبب مقال للرأي كتبته في واشنطن بوست.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news