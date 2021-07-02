«شاعر فاجر وكزبرة وموزة».. صحيفة مصرية تنشر اسماء مطربي المهرجانت الغريبة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

على خلفية الأزمة القائمة بين نقابة المهن الموسيقية، ومطربي المهرجانات، في مصر، والقرارات المستمرة بمنعهم من الغناء، نشرت صحيفة «الوطن» المصرية قائمة بأسماء مطربي المهرجانات التي غالبا ماتتصف بالغرابة



و النقابة قررت في اجتماعها الأسبوعي، الأحد الماضي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، وهم حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونور التوت، وأحمد موزة، وفي هذا الصدد كشف صحيفة «الوطن» المصرية أغرب 10 أسماء لمطربي المهرجانات الشعبية مع الأسماء الحقيقية لأصحابها ومن بينهم حمو بيكا، واسمه الحقيقي محمد محمود.

«الشاعر الفاجر» واسمه الحقيقي، مصطفى محمود عبدالمنعم، وجرى إطلاق هذا اللقب عليه بسبب نجاحه في تأليف عدد من المهرجانات التس حققت شهرة واسعة.

«موزة»،اسمه الحقيقي أحمد موزة، وبدأ مشواره الفني منذ أن كان في العاشرة من عمره، وحققت قناته الرسمية على «يوتيوب»، على 170 مليون مشاهدة.

«عنبة»، واسمه الحقيقي مصطفى، «وزة مطرية» اسمه الحقيقي محمد، وحمل لقبه لانه كان يحب اللعب مع الأوز.

«كزبرة وحنجرة» الاسم الحقيقي لكزبرة هو أحمد خالد، أما حنجرة فإن اسمه محمد صلاح الفارسي، وحققا معا نجاحا شعبيا كبيرا.

«مجدي شطة»، واسمه الحقيقي مجدي مختار، وأطلق عليه والده «شطة» نظرا لولعه الشديد بلاعب الأهلي في فترة السبعينات «شطة».

«فيجو الدخلاوي»، واسمه الحقيقي أحمد مصطفى، وهو من أشهر موزعي المهرجانات الشعبية.

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