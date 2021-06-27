بالفيديو.. عمرو الليثي يثير غضب جمهور نيللي كريم

المصدر: مروة سليم - دبي

نشر الإعلامي المصري الدكتور عمرو الليثي، حلقة من برنامجه "واحد من الناس" الذي يعرض عبر قناة "الحياة" المصرية، والتي كانت ضيفتها الفنانة المصرية نيللي كريم، والتي تحدثت خلالها عن اصابتها بورم في الوجه، الأمر الذي فجع جمهور نيللي كريم على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الليثي مقطع الفيديو مع بعض المقاطع الأخرى من ذات الحلقة عبر قناته بـ"يوتيوب" تحت عنوان "نيللي كريم تكشف عن تعرضها لمرض خطير كاد ان يشوه وجهها"، ما تسبب في غضب بعض المتابعين من جمهور النجمة المصرية، خاصة أن العنوان يشير إلى تعرضها لمرض حالي، على الرغم من أنه مر عام على اجرائها للعملية الجراحية التي تم من خلالها استئصال الورم.

وكانت الفنانة المصرية قد كشفت قبل عام أنها أصيبت بورم في الوجه، قامت على اثره باجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات الشهيرة بأميركا.

وقالت نيللي كريم ردا على سؤال الدكتور عمرو اليثي عن اعلانها قبل عام عن اصابتها بمرض خطير "أصبت بورم في الوجه وكان لا بد من أن اقوم باجراء عملية حتي اتخلص منه ولتخطي مرحلة الخطورة ، وتمت العملية عن طريق الاذن واتخضيت من كلام الدكاترة قالوا لي أني هقعد في البيت سنة".

وأضافت قائلة "لابد دائما أن نكون راضين بالقضاء والقدر لأنه مهم جدا وقت الشدة، والحمد لله عملت العملية في أميركا ونجحت وأول ما فقت من البنج اتصلت بكل حبايبي ومنهم كاملة أبو ذكري قولتلها بحبك أوي".

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