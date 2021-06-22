جاستن بيبر في ضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، في الإليزيه، المغني الكندي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر.

ووفق عدد من الصحف الفرنسية، فإن بيبر كان في زيارة إلى باريس، وقد طلب لقاء الرئيس الفرنسي، وهو طلب لباه ماكرون.

ووفق الصحف الفرنسية الفرنسية، فإنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الرئيس الفرنسي زيارة من نجم موسيقى عالمي، حيث استضاف في عام 2017 الفنانة ريهانا التي جاءت للترويج لمؤسسة التعليم.

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