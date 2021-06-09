بالصور.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: مروة سليم - دبي

كشف مصدر مقرب من عائلة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز أنها تخطت مرحلة الخطر، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الفنانة لاتزال في في العناية المركزة حتى اللحظة وأن صحتها تتحسن بشكل تدريجي ولكن ببطئ.

وذكر المصدر أن المستشفى يمنع تماما الموبايل والتليفزيون عن الفنانة دلال عبدالعزيز، حتى لا تعلم بالأمر، وهناك تنبيهات شديدة على العاملين في المستشفى بعدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم.

من جانبها نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، صورة تجمعها بوالدها الراحل الفنان سمير غانم، ووالدتها وشقيقتها الفنانة ايمي سمير غانم، وأرفقت معها منشور قالت من خلاله "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا و يصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب".

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى، وثبت أخيراً سلبية المسحة الخاصة بها، لكن حالتها الصحية مازالت متدهورة بسبب أعراض التعافي من الفيروس.

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