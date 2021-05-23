بالصور.. حسن الرداد يشكر هالة صدقي ومحمد حماقي بسبب حزنهما على سمير غانم

المصدر: مروة سليم - دبي

وجه الفنان المصري حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، الشكر الفنانة هالة صدقي والفنان محمد حماقي، بعد علمه أنهما لم يذهبا لحفل الزفاف الذي حضره بعض أفراد الوسط الفني مراعاة لوفاة الراحل سمير غانم.

ونشر حسن الرداد صورتين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موجها لهما الشكر عن طريق احدى علامات الشكر "الايموجي".

وكان المطرب محمد حماقي قد اعتذر عن احياء حفل الزفاف الذي أقيم في مدينة الجونة الساحلية وحضره عدد كبير من نجوم السينما، كما أثار الحفل استياء بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة أنه كان عشية دفن الراحل سمير غانم.

وقرر محمد حماقي إعادة الأجر الخاص به، والذي كان حصل عليه مقابل إحياء حفل الزفاف.

وكا الفنان هشام جمال قد أعلن إلغاء المطرب محمد حماقي حفله الغنائي حدادا على الفنان سمير غانم، وقال هشام "عرفت دلوقتي أن صاحبي وأخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه إمبارح ورجع فلوسه احتراما وحزنا على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه، شكرا يا أصيل يامحترم".

وكانت الفنانة هالة صدقي، كشفت أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم، رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصاً لحضور حفل زفاف، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن حضور حفل الزفاف، احتراماً لوفاة سمير غانم ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي كانت لاتفوت فرصة لأداء الواجب.

وكان قد أثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفل زفاف بالجونة، مساء الجمعة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه.

وظهرت الفنانات ياسمين صبري ونيللي كريم ويسرا، التي أثارت الجدل بعد غنائها مع الفنان عمرو دياب على أغنية "نور العين" بحفل الزفاف.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

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