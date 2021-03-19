والدة حلا الترك بعد الحكم بسجنها: هذه هدية ابنتي في يوم الأم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعربت والدة الفنانة حلا الترك، منى السابر، عن حزنها العميق، بعد صدور قرار محكمة بحرينية بسجنها لمدة عام مع الشغل والنفاذ، على خلفية خلاف قضائي اتهمت فيه حلا والدتها بإنفاق مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بحريني، على مدار الأعوام التي كانت فيها طفلة تحت حضانتها، وأكدت الأم أن ابنتها كانت تعلم بإنفاقها هذه الأموال، لأنها لم تحصل على نفقتها الشرعية من طليقها، محمد الترك، لأكثر من عام ونصف.

وقالت منى السابر لـموقع" ET بالعربي": "هذه طعنة في صدري من أقرب الناس لي"،

وأضافت: "كنت أتمنى من ابنتي أن تقف وقفة حق، وأقول لها شكراً حلا على الهدية التي أهديتني إياها بيوم الأم، وغداً عندما تتزوجين وتنجبين أولاداً ستعرفين قيمة الأم، أقول لك يا حلا شكراً كثيراً".

وأكدت أنه لا فائدة من تسديد المبلغ الآن، ويجب أن تتنازل حلا حتى يتم إيقاف الحكم"، مضيفة أنها صدمت لعدم تنازل ابنتها عن القضية، و"أنكرت أنها تعلم ذلك رغم أنها ذهبت للمحكمة للوقوف ضدي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news