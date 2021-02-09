بمشاعر فخر واعتزاز.. فنانون يترقبون وصول "مسبار الامل" لمدار المريخ

المصدر: ديما منصور - دبي

شارك فنانون من مختلف الدول العربية، في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاعر الفخر التي يحملونها تجاه الانجاز الإماراتي "مسبار الأمل"، وذلك قبل ساعات على دخول السبار إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ.

وقالت الفنانة أصالة نصري في حسابها على "تويتر" :"أصالة نصري: "فخر واعتزاز أبسط مشاعرنا تجاه دولة شيوخها حملوا الأمانه ولأبعد حدود السّماء ارتقوا وعمِلوا وفكّروا وطوّروا .. عاشت دولة الإمارات وطن يشعّ أماناً وجمالاً وتقدّم".

ونشرت الفنانة أحلام صورة لعلم الإمارات، تحت شعار "الإمارات اليوم بين نصرين.. إما المريخ أو التاريخ"، وعلقت عليها: "#الامارات بين نصرين باذن الله #المريخ و #التاريخ اللهم انا نستودعك فرحتنا ونصرنا فاحفظهم #مسبار_الأمل #مسبار_الأمل_فخر_اعتزاز_دولتي".

من جانبها كتبت الفنانة هيفاء وهبي: "#مسبار_الامل لاستكشاف كوكب المريخ.. انجاز تاريخي لدولة الامارات العربية المتحدة وفخر كبير للعرب!.. بانتظار الحدث التاريخي والاستثنائي غداً".

كما قال الفنان راغب علامة، أمس، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "7 يوليو 2020 كان يوم تاريخي لدولة الإمارات لما أطلقوا مسبار الأمل بنجاح! بكره تاريخ 9 فبراير 2021 رح يكون انشالله يوم تاريخي لما يوصل المسبار على مدار الكوكب الأحمر! ترقبوا الحدث وندعو لإمارات الخير والتطور بالنجاح الدائم".

ويشار إلى أن الفنان كاظم الساهر شارك الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي أخيرا، من خلال تقديمه أغنية من ألحانه وبصوته لمسبار الأمل، ذيعت عبر محطات التلفزيون وشبكات الإذاعة ومواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتسود، اليوم، حالة من الترقب الحذر حول العالم بانتظار الأخبار المفرحة بنجاح دخول المسبار لمدار المريخ، مع استعدادات العديد من محطات التلفزيون ومواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لنقل الحدث عبر بث حي يتوقع أن يستقطب مشاهدات قياسية في تاريخ الوطن العربي والعالم.

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