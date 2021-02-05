رفيق «الطريق إلى إيلات» والنجوم يودعون عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نعى العديد من النجوم المصريين والعرب الفنان القدير عزت العلايلي، الذي رحل اليوم الجمعة عن 86 عاماً، بعدما أثرى الفن العربي بالكثير من الروائع على شاشات التلفزيون والسينما وفي المسرح.

وكان في مقدمة الذين نعوا العلايلي بكلمات مؤثرة، رفيقه في فيلمه الأشهر «الطريق إلى إيلات» النجم نبيل الحلفاوي، الذي وصف خبر وفاة العلايلي بـ«الصادم»، مشيداً بتاريخ بطل فيلم «الأرض».

وكتب الحلفاوي: «خبر صادم رغم العمر المديد لأننا لم نسمع عن مرض سبقه.. وداعاً للفنان الكبير عزت العلايلي.. تاريخ حافل بدأ بالكفاح، وتكلل بالنجاح وزخر بالأعمال المهمة القيمة».

وأضاف: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلي والأسرة الكريمة.. صبرهم الله وأنعم عليهم بالسكينة».

ولد العلايلي في القاهرة عام 1934 وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960. ومن أهم أعماله دوره في فيلم الأرض من إخراج يوسف شاهين، وفي فيلم «الاختيار» للمخرج نفسه، وبطولته لفيلم «السقا مات» للمخرج صلاح أبوسيف وفيلمي «الطريق إلى إيلات» و«أهل القمة».

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، في بيان، إن الراحل «له العديد من المواقف الوطنية التي تعد نموذجا للإخلاص للوطن والفن فأحبه واحترمه الملايين».

وقالت النجمة هندي صبري، ناشرة صورة تجمعها بالراحل على حسابها بـ«تويتر»: «فقدنا اليوم إنساناً وفناناً كبيراً قدم مجموعة من أهم الأعمال التي شكلت وجداننا السينمائي.. كان فناناً مثقفاً وواعياً بأزمات وطننا العربي الكبير.. وداعاً الفنان الكبير».

وكتبت الممثلة رانيا يوسف: «وداعاً الفنان القدير عزت العلايلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء ونسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان».

بينما أكدت الفنانة درة أن السينما المصرية والعربية «فقدت فناناً كبيراً واعياً بقضايا مصر والوطن العربي»، مضيفة عبر حسابها على «تويتر» أن الراحل «ترك لنا تاريخاً سينمائياً كبيراً وعلامات مثل فيلمي الأرض والاختيار مع العبقري يوسف شاهين.. وداعاً الفنان عزت العلايلي».

ومن بين الذين نعوا عزت العلايلي، الفنانون: محمد صبحي وإلهام شاهين ونرمين الفقي ومحمد إمام وفتحي عبدالوهاب وأحمد فهمي وإدوارد وآخرون.

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