بيل غيتس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا: شعور عظيم

المصدر: ريدموند (أميركا) - د.ب.أ

تلقى مؤسس شركة مايكروسوفت الأميركية، بيل غيتس، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكتب غيتس على موقع تويتر أمس الجمعة: «إحدى المزايا أن تصبح في سن الـ65 هو تلقي لقاح كوفيد - 19».

وأضاف أنه تلقى هذا الأسبوع أولى جرعتي اللقاح، مبينا: «أنا أشعر بشعور عظيم».

ويقف غيتس في مركز بعض نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا.

وأحد الادعاءات التي لا أساس لها يقول إن غيتس يستخدم اللقاح كذريعة لزرع رقائق للسيطرة على البشرية.

وكان بيل غيتس قد قال لبرنامج «بيلد لايف» في سبتمبر الماضي إن «هذه الأفكار المجنونة تنتشر بشكل أسرع على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الحقيقة. وأنا مندهش لظهور اسمي ضمن نظريات المؤامرة هذه».

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