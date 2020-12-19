جنيفر لوبيز تتعاون مع «نتفليكس»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تتعاون الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز مع شبكة نتفليكس لبطولة فيلم «ذا سايفر» (أو الشفرة) المبني على الكتاب الأكثر مبيعاً الذي يحمل الاسم نفسه للمؤلفة إزابيلا مالدونادو.

ومن المنتظر أن تنتج لوبيز الفيلم أيضاً، الذي ستؤدي فيه دور نينا جيريرا، العميلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي). وتجد جيريا نفسها قد تورطت في قضية سفاح بعدما نشر بشكل احترافي شفرات وأحجيات معقدة عبر الإنترنت. وتتطابق الشفرات مع جرائم قتل تهدف للإيقاع بها في مطاردة.

وستظهر لوبيزا قريباً في عدد من الأفلام من بينها «ماري مي» من إنتاج يونيفرسال بيكتشرز وكذلك فيلم «ذا جادماذر» من إخراج ريد مورانو، بحسب ما ذكره موقع «فارايتي».

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