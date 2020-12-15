المغنية شير: لم أكره شخصاً في حياتي مثل ترامب.. سأرقص في حال محاكمته

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

قالت المغنية الأميركية شير إنها لم تكره أي شخص في حياتها مثلما كرهت الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتعهدت شير (74 عاماً) بالرقص فرحاً في حال تمت محاكمته بعد مغادرته منصبه.

وأضافت في حوار مع صحيفة ذا غارديان البريطانية «أكرهه.. لم أكره شخصاً بهذا القدر في حياتي».

وقارنت شير ترامب بالرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، الذي لا تحبه أيضاً: «لم أحب بوش لخوضه هذه الحروب، أستطيع أن أقول أن ذلك كان مبرراً للكره... ولكن الأمر الذي أدركه هو أنه يحب أميركا وترامب لا يحبها».

وأشارت إلى أن ترامب ساعد في تحويل ثقافة أميركا إلى «ثقافة سامة.. فالأشخاص الذين كانوا فقط لا يتفقون سوياً من قبل أصبحوا الآن أعداء».

وعن تشكيك ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أسفرت عن فوز جو بايدن برئاسة أميركا، تابعت شير: «قلت إنه في حال لم يستطع ترامب أن يكون في البيت الأبيض، سوف يحرقه».

وأكملت «أعتقد أنه يحارب بقوة لأنه سوف تتم محاكمته لدى خروجه من البيت الأبيض».

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