إيقاف ريهام سعيد بسبب حلقة تعذيب الثعلب

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً، بوقف برنامج «صبايا الخير» الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار، وذلك بعد أن بحث المجلس الشكاوى المقدمة ضد البرنامج في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب.

وأثارت الحلقة الماضية «من صبايا الخير» ردود أفعال سلبية، وعاصفة من الهجوم، إذ تناولت صيد الثعالب، ورصدت بالكاميرا صيادين وهم يعذبون أحد الثعالب الصغيرة الذي وقع في المصيدة.. واكتفت ريهام بالتعليق بأن الثعلب شرس، وهو في حالة دفاع عن النفس.

وفور إذاعة الحلقة؛ انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات ضد ريهام سعيد وبرنامجها، وطالب كثيرون بإيقافها لأن الحلقة «تحمل قدراً بشعاً من اللاإنسانية في التعامل مع الحيوان» حسب البعض.

ودشنت مجموعات مهتمة بحقوق الحيوان عبر «فيس بوك» هاشتاغ لإيقاف ريهام سعيد، ووصفها بعدم المهنية «خاصة أن الحلقة لا فائدة إعلامية منها، بل تبث سموماً، وتستعرض تفاصيل تعذيب حيوان صغير على شاشة التلفزيون وتكرس لفكرة التعذيب وعدم معاملة الحيوان بالرحمة التي نصت عليها الأديان والشرائع والمبادئ الإنسانية والقانونية في كل العالم».

يذكر أن ريهام سعيد عادت للظهور عبر شاشة قناة النهار، في حلقة جديدة من برنامج «صبايا الخير» مساء الاثنين الماضي، وكانت ريهام قد توقفت عن تقديم البرنامج في أغسطس 2019 بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام بسبب تصريحاتها المسيئة عن أصحاب الوزن الزائد.

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