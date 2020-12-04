ريهام سعيد تثير أزمة جديدة بسبب الثعلب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت المذيعة المصرية ريهام سعيد حالة من الغضب عقب عرض حلقة من برنامجها "صبايا الخير" قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وأعقبت الحلقة، التي عرضت الأربعاء الماضي ، حملات لإيقاف البرنامج ومحاكمة سعيد التي اعتادت على حملات الهجوم والمحاكم بسبب حلقاتها المثيرة للجدل على مدار سنوات.

وأطلت ريهام سعيد على جمهورها هذه المرة بحلقة موضوعها "صيد الحيوانات"، قامت فيها بضرب وتعذيب ثعلب صغير مكبل حتى انهمرت دموعه أمام الكاميرات، الأمر الذي دعا جمعيات حقوق الحيوان المختلفة للاعتراض على الحلقة وشن حملات شارك فيها عدد كبير من الجماهير التي تأثرت بالمشهد الصعب مطالبين بمعاقبة سعيد وإيقاف البرنامج.



وسرعان ما نشرت "قناة النهار" اعتذاراً للجماهير عن الحلقة ومحتواها، وأعلنت حذفها من جميع المنصات.

وأكدت القناة أن هدف الحلقة كان تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر وتصديرها للخارج، وتابعت: "نقدر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مشهد الصيد".

من جهتها أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أنه لم يتم إصدار أي تصاريح للصيد لأي من الأفراد أو الجهات لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية على خلفية أزمة برنامج الإعلامية ريهام سعيد.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الفيديوهات المتداولة تنطوي على عدة مخالفات أهمها صيد حيوان بري بدون تصريح واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة لأنها تسبب الأذى للحيوانات فضلا عن التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان وبالتالي فقد قدم هذا البرنامج التلفزيوني رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون حيث أن الصيد غير القانوني والجائر يهدد ثروات مصر الطبيعية ويؤدي مع غيره من الأخطار إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة.

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