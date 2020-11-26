ياسمين صبري تحقق أمنية طفلة وتزور مستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حققت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أمنية طفلة، خلال زيارتها لأحد مستشفيات سرطان الأطفال في العاصمة المصرية القاهرة.

وطلبت الطفلة التي توجد في المستشفى وتدعى "سلمى" مقابلة ياسمين صبري، ما جعل إدارة المستشفى تتواصل مع الفنانة بشكل مباشر وأبلغتها عن رغبة الطفلة المعجبة بها، وهو ما قابلته الممثلة بكل ترحاب، بحسب تصريحات مدير عام العلاقات العامة بالمستشفى، أحمد عبد المنعم.

وملأت الفرحة وجه الطفلة "سلمى" بمجرد علمها بتحقيق أمنيتها، وموافقة ياسمين على زيارتها، بحسب تقارير مصرية محلية.

وعندما التقت ياسمين صبري بالطفلة في المستشفى التقطت معها الصور التذكارية.

من جانبها نشرت ياسمين صبري مجموعة صور لها مع الأطفال في المستشفى وعلقت عليها: "في كل مرة بزور فيها مستشفى 57357 بحس بقوة الاطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان.. قضيت يوم حلو اوي معاهم.. شكراً إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي.. وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا"

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