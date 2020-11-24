هل طردها من البيت؟ خلاف عمرو دياب والشربيني يتصدر المشهد الفني

المصدر: القاهرة- نجلاء سليم

تصدر خلاف النجم عمرو دياب، ودينا الشربيني، الصفحات الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مدى الأيام الماضية، تنوعت التسريبات، التكهنات حول أسباب هذه الخلاف، بينها غيرة الشربيني على عمرو، وطلبها منه بعدم الحديث مع الفتيات المعجبات، الأمر الذي قابله عمرو بعاصفة من الغضب، وبحسب الأخبار المتداولة أن عمرو وقال لها "انتي فأكرة نفسك مين .؟؟ زينة عاشور؟ .. وقام بطردها من الشقة التي يعيشون، وقام بوضع متعلقاتها الشخصية بحوزة الأمن الخاص بالبناية التي يعيشون بها حسب الأخبار التي تم نشرها.

وأشارت تسريبات أخرى، أن السبب الأساسي للخلاف سببه رغبتها في إعلان زواجها رسميا، وإنجاب أطفال، الأمر الذي رفضه الهضبة تماما لأسباب تخص زوجته الأولى وتسويات مادية ستقع بينهما.

ويقال أن هناك مفاوضات للصلح بين الطرفين يسعى فيها أصدقائهما المشتركين وحتى هذه اللحظة لازال الخلاف قائما، رغم تأكيدات المؤلف تامر حبيب منذ أيام وهو صديق مشترك بينهما أنه هناك مسلسل سيجمع عمرو ودينا ويحكي عن قصة حبهما وسيعرض على إحدى المنصات العالمية.

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