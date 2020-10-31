وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت، أن بطل أفلام جيمس بوند، شون كونري، توفي عن عمر 90 عاماً.

ويعد شون كونري (من مواليد 1930 في أسكتلندا) واحداً من أبرز من جسّدوا شخصية العميل الشهير، وكان الأكثر شعبية بين محبي هذه الشخصية، ما أعطاه لقب جيمس بوند «الأصلي».

وحمل شون كونري على عاتقه مهمة تقديم الجاسوس البريطاني الأشهر للسينما في فيلم «دكتور نو» عام 1962 الذي كان باكورة إنتاج (إي أو إن برودكشنز) لسلسلة أفلام (العميل 007). وأضفى كونري على الدور سحره المعتاد، ما ساعد على جذب المشاهدين إلى شخصية بوند بشكل كبير، وحقق من خلاله شهرة وصلت إلى هوليوود، وعندما أدرك الممثل الأسكتلندي صدى هذه الشخصية وافق على فكرة تقديم أكثر من جزء لتصل إلى ستة أجزاء، حسب تقرير سابق لوكالة «إفي».

وحصل الممثل الاسكتلندي - الذي حاز لقب فارس في عام 2000 - على العديد من الجوائز خلال مسيرته التي استمرت عقوداً، ومن بينها جائزة أوسكار، وثلاث جوائز غولدن غلوب، وجائزتا بافتا.

وتوفي شون كونري أثناء نومه في جزر الباهاما، التي كان مستقراً بها، وكان مريضاً لبعض الوقت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news