القضاء البريطاني يصدر حكمه في دعوى جوني ديب الإثنين المقبل

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يصدر القضاء البريطاني حكمه، يوم الإثنين المقبل، في الدعوى التي رفعها جوني ديب ضدّ صحيفة «ذي صن» البريطانية، بعدما اتهمته بتعنيف طليقته الممثلة الأميركية آمبير هيرد.

وسيتلو القاضي أندرو نيكول حكمه بالفيديو.

وتعرّف جوني ديب على آمبير هيرد خلال تصوير «ذي رام داياري» في عام 2011 وتزوّجا في فبراير 2015 في لوس أنجلوس، وتطلّقا في مطلع 2017 وسط ضجّة إعلامية كبيرة.

وخلال محاكمة استمرّت ثلاثة أسابيع لقيت صدى واسعاً في الإعلام، تمعّنت المحكمة العليا في لندن في الحياة الزوجية للممثّلين، مستعرضة أدقّ تفاصيلها في بعض الأحيان. وتطرّقت الممثلّة إلى «سنوات» من العنف «الجسدي والنفسي»، وهي مزاعم نفاها جوني ديب نفياً قاطعاً.

وقال الممثّل الأميركي البالغ من العمر 57 عاماً إنه لم يتعرّض يوماً لأيّ امرأة بالضرب، وهو ما أكّدته شهادات خطّية من شريكتيه السابقتين فانيسا بارادي ووينونا رايدر. وأشار الممثل إلى أن هيرد هي التي مارست العنف في حقّه.

وطلب ديفيد شيربورن، محامي الممثّل، في مرافعته من القاضي «تبييض اسم» جوني ديب من هذه «الاتهامات المخزية والخاطئة» التي دفعته إلى إقامة هذه الدعوى «الأليمة».

أما آمبير هيرد (34 عاماً) التي كانت من الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم في المحاكمة، فأبقت على تصريحاتها، متأسّفة لعرض «تفاصيل صادمة وحميمية لأبعد حدّ» من حياتها مع جوني ديب أمام القضاء و«نشرها في العالم أجمع».

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