وفاة ابن النجم روبرت ريدفورد

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن جيمس ريدفورد، ابن الممثل الأميركي الشهير روبرت ريدفورد، توفي في منزله بكاليفورنيا، يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 58 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أن جيمس كان يعاني من مشاكل في الكبد منذ 30 عاماً.

وقالت متحدثه باسم والده روبرت ريدفورد (84 عاماً): «حجم الحزن على فقدان الابن لا يمكن قياسه. جيمس كان ابناً وزوجاً وأباً محباً».

وأضافت أن روبرت متواجد مع أسرته في هذا الوقت الصعب، وطالبت باحترام خصوصية الأسرة في ذلك الوقت.





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