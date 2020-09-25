أكثر النساء والرجال إثارة للإعجاب في العالم بـ 2020

المصدر: كولونيا (ألمانيا) - د.ب.أ

أفادت دراسة استقصائية نُشرت اليوم الجمعة بأن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل هما أكثر شخصين إثارة للإعجاب في العالم.

وأشارت مؤسسة «يوجوف» إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الرئيس الأميركي السابق لأعلى تصنيف منذ إطلاق استطلاع «الأكثر إثارة للإعجاب في العالم» في 2014.

وحل الملياردير بيل غيتس في المركز الثاني بين أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب، بعد أن احتل المركز الأول العام الماضي.

وجاء الرئيس الصيني، شي جين بينج، في المركز الثالث.

ولا تزال ميشيل أوباما أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم، واحتلت الممثلة أنجلينا جولي المركز الثاني والملكة البريطانية إليزابيث الثانية في المركز الثالث. في العام الماضي، حلت المذيعة الأميركية أوبرا وينفري في المركز الثاني، وأنجلينا جولي في المركز الثالث.

وأجرت مؤسسة يوجوف مقابلات مع 45 ألف شخص في 42 دولة.

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