الموت يفجع الفنان المصري محمود حميدة بشقيقه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت إيمان حميدة، ابنة الفنان المصري محمود حيمدة، وفاة عمها المهندس، فايز حميدة، حيث أعلنت عن الوفاة عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وكتبت إيمان حميدة: "لا إله إلا الله البقاء لله وحده، فى ذمة الله عمى فايز حميدة الحبيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل من قرية منيل السلطان بأطفيح، على أن تتلقى أسرته العزاء في المقابر.

يذكر أن محمود حميدة يشارك حاليا في بطولة فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربينى ومصطفى خاطر وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى، ومن إخراج أكرم فريد، كما يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "ريتسا" تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح، ويشارك في بطولته ميرهان حسين ومحمد الشرنوبى ورحمة حسن وعدد آخر من الفنانين.

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