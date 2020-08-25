وفاة أول فنانة تتقلّد منصب وزيرة في المغرب

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

توفيت، مساء أمس الإثنين، الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران، عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت جبران قد نقلت منذ أيام إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة الدار البيضاء، بعد ان تعرضت لوعكة صحية.

ونعت مؤسسات ثقافية وافنية في المغرب والعالم العربي الراحلة، وأصدرت النقابة المغربية لمهنيى الفنون الدرامية بياناً عبرت فيه عن اعتزازها بعطاءاتها الخلاقة على خشبات مسارح العالم، وفى الدراما التلفزيونية والسينمائية، إذ تعتبر واحدة من كبار شخصيات الفن والثقافة، وأحد أعلام فن التمثيل في المغرب والعالم العربي.

وقدمت ثريا جبران العديد من الأعمال المسرحية الشهيرة، كما شغلت منصب وزيرة الثقافة في الحكومة المغربية سنة 2007، لتصبح أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب. لكنها طلبت إعفاءها من المنصب عام 2009 لأسباب صحية، وحصلت خلال حياتها على وسام الاستحقاق الوطني، وعلى وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب بدرجة فارس.

كما نعت العديد من المؤسسات الثقافية والفنية الفنانة الراحلة، وفي مقدمتها الهيئة العربية للمسرح.

ومن مسرحيات ثريا جبران: «حكايات بلا حدود، ونركبو الهبال، وبوغابة، والنمرود في هوليوود، وامرأة غاضبة، وجنان الكرمة، وخط الرجعة، والعين والمطفية، وعود الورد».

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