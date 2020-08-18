إيلي صعب يتذكّر اليوم المشؤوم في بيروت: متمسك بالأمل ولن أهاجر

المصدر: بيروت - رويترز

تطايرت فساتين بيروت المشغولة بنول صعب فتسلل اللون الأحمر خلسة إلى أقمشة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الذي وجد عمرانه الناعم قد تهشم أرضاً بفعل انفجار مرفأ المدينة.

وأتى الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت على إمبراطورية صنعها رجل كان ينام على حرير، ويصحو على حياكة أحلام سيدات المجتمع.

وعلى الرغم من أن العصف استمر لثوان معدودات فقد بدا هذا الوقت بالنسبة إلى ايلي صعب وكأنه دهر، إذ سار للتأكد من أن موظفيه البالغ عددهم 200 فرد، بمن فيهم نجله، كانوا في أمان.

يجلس إيلي صعب إلى جانب ابنه ايلي جونيور مستذكراً اليوم المشؤوم عندما رأى نجله مضرجاً بدمائه. ويقول: «عندما رأيته مغطى بالدماء قلت مش معقول، ما صدقت، قلت مصاب لكن لا بأس الحمد الله إنه استطاع أن ينجو. كانت ربع ساعة يمكن طولها شي يومين. ليست قضية أب وابنه وابن وأبوه. القضية إننا نحن نشتغل كلنا كأننا عائلة تحت سقف واحد. نحن نهتم لكل الاشخاص».

ويلخص صعب تلك اللحظات بالقول «كان كأنه منام بشع».

وتسبب انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مستودع بالمرفأ دون إجراءات سلامة في تصاعد سحابة على شكر الفطر يوم الرابع من أغسطس الجاري ومقتل 178 شخصا وإصابة 6000 وتدمير مناطق بأكملها في بيروت.

دمر الانفجار محال لمصممين آخرين لديهم دور أزياء في وسط بيروت، منهم زهير مراد وربيع كيروز وعبد محفوظ وغيرهم، وأصيب بعضهم أيضا بجروح.

وبتنهيدة طويلة يردد صعب مع ابنه ايلي جونيور تعبيراً مشتركاً مشتقاً من اسم العائلة فيقول الرجلان «كان شي كتير صعب».

واختبر مصمم الأزياء اللبناني كل سنوات الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان بين 1975 و1990 بتفاصيلها وعذاباتها لكونه عاش في منطقة عين الرمانة عند خطوط التماس في بيروت. لكن هذه المرة كانت التجربة مختلفة بالنسبة له.

وأعاد انفجار الرابع من أغسطس إحياء ذكرى الحرب الأهلية عند إيلي صعب، إذ قال: «أكيد رجعنا لذات التفاصيل، لذات الريحة، للغبرة.. للزجاج. لم نكن نحب نعيش هذا الشي، ما إلها لزوم وكان فينا ما نعيشها».

ومثل العديد من اللبنانيين شعر الرجل البالغ من العمر 56 عاماً بأن الانفجار كان على عتبة بابه.

ويروي صعب اللحظات الأولى لعصف الانفجار: «الطريقة والدفشة (الدفع) التي أتتنا، لم يبق أحد في مكانه. كلنا زحنا. كنا واقفين نشتغل، كل واحد تم دفعه مترين أو ثلاثة جراء الضغط. كانت طعمة (نكهة) من الحرب جديدة علينا».

لم يكن صعب وفريقه العامل ينتظر أزمة مدمرة من هذا النوع، لاسيما أن اللبنانيين كانوا في أمس الحاجة إلى نهوض اقتصادي معيشي في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد. وأضاف: «اللبنانيون لديهم مشاكل كثير أكبر من ذلك. ولكن هذا الشيء الذي صار لا يمكن وصفه. كان كتير بشع».

ورغم مأساوية المشاهد، يجلس ايلي صعب مراقباً دولته التي كانت من قماش فاخر وانهارت أمام ناظريه، لكنه يعلن اليوم تصميم ثوب الأمل، وإزالة رائحة الدمار والغبار، ولا يدع الزجاج المتكسر يحتل الأمكنة المدمرة.

ولا يعتزم صعب مبارحة بيروت والهجرة، إذ يقول «أنا صورة لكثير من الشباب اللبناني، لا أريد المكابرة على نفسي أو التعالي على البوكس (اللكمة) الذي أكلناه. يجب أن أكون مثل بيروت كل مرة تنفض نفسها وتطلع من تحت الدمار وترجع أحلى مما كانت».

ودار أزياء صعب الواقعة في وسط بيروت لم تكن الخسارة الوحيدة له حيث أتى الانفجار الصاعق على منزله التراثي في منطقة الجميزة الأكثر تضرراً.

ويمتلك صعب بيتا تقليديا لبنانيا في منطقة الجميزة تعلوه الأعمدة التراثية وقبة القناطر والسقوف العالية والرخام وبلاط الأرابيسك وتضيئه ثريات نادرة باهظة الثمن.

وبدأت أعمال الإصلاح في دار الأزياء الضخمة التي يمتلكها في وسط بيروت لإعادة العمل كما كان قبل الانفجار. وفي الوقت ذاته يعتزم العمل على إعادة منزله كما كان.

ووثقت كاميرا تلفزيون رويترز مشاهد الدمار والخراب في منزله، إذ دمرت قوة الانفجار كل مقتنياته فتكسرت القناطر والثريات وأزيلت الواجهات واتكأت الشرفات على بعضها البعض وامتزج الرخام بالركام.

وفي ثنايا مشهد الخراب تنزوي شماعات ثياب مخملية كأنها تبحث عن فساتينها من بين الأنقاض.

وبزاوية أخرى تظهر اسطوانة موسيقية قديمة للفنانة فيروز تحمل عنوان (لبنان الحقيقي جايي) وقد انشطرت قسمين وطال الدمار أسماء أغنياتها لكن صعب يقرر العودة إلى صلب الأغنية لعيد بناء ما هدمه الانفجار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news