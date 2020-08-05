جراحة 6 ساعات للفنانة نادين نجيم بعد إصابتها في انفجار بيروت

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم للإصابة إثر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ست ساعات.

وأوضحت الفنانة ريما نجيم على حسابها الشخصي على موقع «تويتر» أن نادين أصيبت في انفجار مرفأ بيروت، ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وخضعت لجراحة استمرت ست ساعات، مشيرة إلى أن النجمة اللبنانية حالياً بخير وأولادها كذلك.

وكانت تساؤلات قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الفنانة نادين، خصوصاً أنها تسكن في موقع قريب من الانفجار، معربين عن قلقهم عليها.

اقرأ أيضاً: نادين نجيم بعد نجاتها تروي ساعات الرعب في بيروت: ما رأيته «صعب ينوصف»

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news