وفاة الممثل الفرنسي الشهير ميشال بيكولي عن 94 عاما

المصدر: باريس-أ ف ب

توفي الممثل الفرنسي الشهير ميشال بيكولي"94 عاما" على ما أعنلت عائلته اليوم. وجاء في بيان للعائلة نقله لوكالة فرانس برس جيل جاكوب صديق الممثل والرئيس السابق لمهرجان كان للفيلم "توفي ميشال بيكولي في 12 مايو بين ذراعي زوجته لوديفين وولديه إينور وميسيا إثر جلطة دماغية".

وبرز ميشال بيولي بفضل فيلم "لو ميبري" العام 1963 الذي شكل فيه ثنائيا رائعا مع بريجيت باردو. وشارك بعدها في أكثر من 150 فيلما من دوره الاستفزازي في "غراند بوف" إلى "ابيموس بابام" الذي يؤدي فيه دور بابا تساوره الشكوك في العام 2011. وكان هذا آخر أدواره الكبيرة في السينما.

وتميزت مسيرته الفنية بطولها وارتباطها بأفلام كثيرة للويس بونويل وكلود سوتيه.

وكان بيكولي انتقائيا في أفلامه وقد تعاون أيضا مع مخرجين كبار آخرين من أمثال رنوار ورينيه وديمي وملفيل وفاردا وهيتشكوك. وانتقل أيضا للاخراج في سن السبعين.

ولد بيكولي في العام 1925 في عائلة موسيقية. ورشح للفوز أربع مرات بجائزة سيزار أعرق المكافآت السينمائية الفرنسية لكنه لم يفز في أي مرة.

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