هل هو"المسيح الدجال"؟.. إياد نصار يثير الجل في" النهاية"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أثار ظهور إياد نصار في مسلسل النهاية، حالة من الجدل الواسعة، بعدما أشار عدد كبير من رواد مواقع التواصل إلى أنه يجسد شخصية "المسيح الدجال". وسارع وسعى نصار، إلى توضيح حقيقة الشخصية بعد الجدل الكبير الذي اثارته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : "الشخصية التي أقدمها ليست المسيح الدجال على الإطلاق، بل هي تجسيد لشخصية تظهر أحادية التفكير". وأضاف "أما عن ظهور الشخصية بعين واحدة، فهذا مقصود للإشارة إلى الشخصيات أصحاب التوجه الواحد في التفكير والعقيدة والطقوس التي يعتقدون أنها على حق". واستمر إياد نصار قائلا "قد يكون الشكل تم تفسيره كذلك، لكني أرفضه، نتحدث عن منطق الشخصيات أصحاب الرؤية الواحدة باتجاه واحد، وليس المسيخ الدجال".

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل "النهاية" ظهور إياد نصار الذي ظهر وكأنه زعيم لجماعة روحية بعين واحدة، ضمن المذكرات التي كتبها الصحافي مصطفى خليل، الذي جسد شخصيته محمود عبد المغني بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وظهر إياد نصار وكأنه شخصية "خارقة" لكل العصور، حيث ظهر في مجموعة صور في حقبات زمنية مختلفة من دون أن يتأثر سنة، إضافة إلى أنه ظهر في المستقبل حيث زمن مسلسل النهاية 2120، وهو بنفس المرحلة السنية تقريبا.

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