وفاة أسطورة الـ«روك آند رول» ليتل ريتشارد

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

توفي أسطورة موسيقى الـ «روك آند رول»، ليتل ريتشارد، عن عمر ناهز 87 عاماً، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية اليوم السبت عن نجله.

وذكرت مجلة «رولينج ستون» وصحيفة «نيويورك تايمز»، أن ليتل ريتشارد، صاحب الأغنيات الشهيرة مثل «توتي فروتي» و«جود جولي، ميس مولي»، توفي اليوم، وفقاً لما ذكره نجله داني بينيمان. ولم يكشف عن مكان وفاته أو سببها.

وُلد ريتشارد واين بينيمان في الخامس من ديسمبر 1932 في ماكون بجورجيا، ولفت انتباه الجماهير قبل 65 عاماً بأغنية «توتي فروتي» وغيرها.

وساعد ليتل ريتشارد، الذي عُرف بحضوره النشط على المسرح، في وضع أسس موسيقى الروك آند رول في خمسينات القرن الماضي، وأثر في الجميع بدءاً من إلفيس بريسلي إلى «ذا بيتلز» و«برنس».

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