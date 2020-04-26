ابنة أرنولد شوارزنيغر تنتظر خبراً سعيداً

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

ذكرت تقارير أن الكاتبة الأميركية كاثرين شوارزنيغر، ابنه الممثل الشهير أرنولد شوارزنيغر حامل في طفلها الأول، من زوجها الممثل كريس برات.

وأفادت مجلة بيبول الأميركية بنبأ حمل كاثرين بعدما نشرت صورة لها أثناء تواجدها مع والدتها ماريا شرايفر، وبدا بطنها منتفخاً.

يشار إلى أن كريس (40 عاماً) وكاثرين (30 عاماً) تزوجا منذ 10 أشهر في كاليفورنيا.

وسيكون أول طفل لكاثرين، في حين أن كريس لديه طفل يدعى جاك (سبعة أعوام) من زوجته السابقة الممثلة انا فاريس.



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