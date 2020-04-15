ريتا ويلسون تروي رحلتها مع كورونا وآثار دواء الكلوروكين

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

قالت الممثلة الأميركية ريتا ويلسون إنها تلقت دواء الكلوروكين المضاد للملاريا، لعلاجها من فيروس كورونا المستجد، لكنها تعرّضت لـ «آثار جانبية شديدة» منه.

وكانت ريتا وزوجها الممثل الأميركي توم هانكس، قد نقلا إلى المستشفى لفترة قصيرة بعد إصابتهما بالفيروس في مارس الماضي.

وقالت ريتا في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» إن أعراض الإصابة ظهرت عليها في بادئ الأمر في صورة إجهاد وألم وحمى وقشعريرة لم تشهدها من قبل.

وأضافت أنها تلقت العلاج المضاد للملاريا في اليوم التاسع. وتابعت: «أعلم أن الناس يتحدثون عن هذا الدواء، ولكن لا يمكنني إلا أن أخبركم أنني لا أعرف ما إذا كان الدواء ناجحاً أو أن الحمى قد زالت مع الوقت».

ومضت ريتا قائلة: «كان للكلوروكين آثار جانبية شديدة للغاية. كنت أشعر بالغثيان تماماً والدوار ولم أستطع المشي، وشعرت بالضعف الشديد في عضلاتي. أعتقد أنه يتعين على الناس أن يتدبروا جيداً أمر هذا الدواء. لا نعرف حقاً ما إذا كان مفيداً في هذه الحالة».