آخر ظهور لجورج سيدهم.. وسر مشهد البيض في «المتزوجون»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

​نشر الفنان المصري هاني رمزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه مع الفنان المصري جورج سيدهم، الذي رحل، أمس، عن عمر يناهز 82 عاماً، وكتب معلقاً عليها: «الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي، ويصبر كل محبيك في كل الدنيا، مع السلامة يا أستاذي».

وتعتبر الصورة الظهور الأخير للفنان جورج سيدهم مع الفنان هاني رمزي وأشقائه، يوم 12 يناير الماضي، عندما تداول المستشار أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، صورة لأشقائه مع الفنان الراحل أثناء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

ويوصف الراحل جورج سيدهم بأيقونة الكوميديا والانبساط، حيث اشتهر بمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الكوميدية الضاحكة، ويعد مشهد تناول جورج سيدهم للبيض في مسرحية المتزوجون، أحد أبرز المشاهد التي علقت بأذهان متابعيه، وأثارت تساؤلهم حول طريقة تناوله هذا الكم، وهو الأمر الذي كشف جورج سيدهم كواليسه في أحد البرامج.

وقال جورج سيدهم في برنامج «ستديو 85»، في لقاء نادر له مع الإعلامية فريدة الزمر: «المشهد الذي ارتبط بذهن الجماهير في مسرحية المتزوجون (البيض)، يوم تصوير المسرحية جبنا بيض حقيقي، أول وثاني يوم كنت بأكل بيض حقيقي، وثالث يوم جالي تسمم».

وتابع: «قولتلهم لأ، مش علشان مسرحية أروح فيها، ويومها الممثلة شافت الجماهير بتضحك وأنا كنت هفطس فعلاً، وعمالة تزق في البيض»، حسب صحيفة الوطن المصرية.