بالصور.. ماذا يفعل براد بيت برفقة فنانة عراقية؟

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أثار ظهور النجم الأميركي براد بيت (56 عاماً) برفقة فنانة من أصول عراقية موجة من التساؤلات في صحف عالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشوهد النجم الأميركي، برفقة الممثلة علياء شوكت (36 عاماً)، بعد يوم من حضورهما حفل معاً. كما شوهدا لاحقاً، أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة في مدينة لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، إذ التقطت صور لهما.

وظهر براد بيت وهو في زي متواضع ويضع قبعة، محاولاً الهروب من الكاميرات، فيما ظهرت علياء بزي وردي، وهي تضحك مع بيت، كما أوضحت صور نشرها موقع تي إن زد TMZ المعني بأخبار النجوم.

وعلى الرغم من خروج بيت وشوكت معاً عقب ليلة الحفل، فإن مقربين منهما أكدوا أنهما مجرد صديقين وليس أكثر. وعلياء شوكت، ممثلة مولودة لأب عراقي وأم نرويجية، اشتهرت بظهورها في مسلسلي «State of Grace» و«Maeby Fünke».

وكان الصديقان قد شوهدا معاً من قبل في معرض فني بلوس أنجلوس، وحفل للمغني كانيه وست. يذكر أن بيت غير مرتبط عاطفياً منذ انفصاله عن زوجته السابقة، أنجلينا جولي (44 عاماً) في عام 2016.