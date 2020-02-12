محمد رمضان يسخر من الطيار.. والجمهور يرد: «نمبر صفر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسبّب مقطع فيديو جديد نشره الفنان محمد رمضان على حسابه على موقع «إنستغرام» في إثارة موجة غضب ضد النجم المصري، الذي يصوّره الفيديو وكأنه في غرفة عمليات ويخضع لجراحة وسط أدوات طبية، وذلك في مشهد من مسلسله الجديد «البرنس»، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وعلق محمد رمضان على الفيديو، وهو يحرك حاجبيه، بشكل ساخر: «الدكتور اللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة»، في إسقاط لافت على أزمة الطيار المصري أشرف أبو اليسر الذي تسبب رمضان في إيقافه عن العمل مدى الحياة، بعدما التقط صوراً وفيديوهات لنفسه من مقصورة قيادة الطائرة، ونشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت انتشاراً كبيراً، وبعدها تم التحقيق في الواقعة، وأوقف الطيار عن العمل.

من جانبهم، انتقد رواد لمواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الأخير الذي يسخر فيه محمد رمضان، والذي شوهد لأكثر من 1.4 مليون، خلال ساعات اليوم الأربعاء، وانهالت التعليقات من الجمهور مهاجمة الفنان الذي يلقب نفسه بأنه «الأسطورة» و«نمبر 1». وفيما كتب صاحب حساب: «الفلوس عمتك»، علق ثان: «شخصية مريضة»، ونشر ثالث: «يمهل ولا يهمل»، وغيرها من الردود مثل: «نهايتك الفنية قربت»، و«انت مش جدع» و«نمبر صفر».

يشار إلى أن أزمة محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر تحولت خلال الأيام الماضية إلى ما يشبه قضية رأي عام في مصر، لتشغل مواقع التواصل وبرامج التوك شو على القنوات الفضائية، خصوصاً بعد الفيديوهات والمداخلات المتبادلة بين الطرفين.

يذكر أن الفصل الأول من أزمة الطيار والفنان، كان في شهر أكتوبر الماضي، عندما نشر محمد رمضان عبر حسابه على «انستغرام» مقطعاً مصوراً يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة وأنه سيقودها، وظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم رمضان بقيادة الطائرة، ويسجل ذلك بالصوت والصورة وينشره على حساباته الرسمية.