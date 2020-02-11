لطيفة بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات: أسعد يوم في حياتي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعربت الفنان التونسية لطيفة عن سعادتها بالحصول على الإقامة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجهت، عبر حسابها على "تويتر"، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقالت لطيفة في تغريدة لها: "هذا اليوم من أسعد أيام حياتي، شكرا لدولة الإمارات الحبيبة، وشكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على منحي هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخراً للفنانين والأدباء والعلماء".

وأضافت: "كم تشرفت بهذه الاقامة وشكرا لكل الاخوة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في ادارة الاقامة والهجرة. وشكرا لسيادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والمقدم علي مال الله الحمادي نائب مساعد المدير لشؤون الإقامة واذونات الدخول".