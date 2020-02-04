زغرودة شاكيرا تثير حيرة جمهورها

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

أثارت زغرودة المغنية الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا التي أدتها أثناء العرض الذي قدمته خلال مباراة "سوبر بول" في دوري رابطة كرة القدم الأميركية أمس الاثنين 3 فبراير، ردود أفعال واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي العربية والعالمية.

حيث عبر المغردون الأجانب عن استيائهم وعدم فهمهم لما فعلته شاكيرا، وهاجمها كثير منهم باعتبار ما فعلته يثير الاشمئزاز، وهو ما دفع بعض المغردين من أصول عربية ووسائل إعلام غربية لتوضيح أن ما قدمته هو تعبير تقليدي في الدول العربية عن الفرحة والاحتفال.

بينما انقسم المغردون العرب بين أغلبية مؤيدة للزغرودة التي حققت ما يزيد عن 12 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من انتشارها على تويتر، باعتبارها إشارة لتمسك شاكيرا بأصولها العربية، بل وذهب البعض إلى أنها نوع من الدفاع عن العرب، وفئة معترضة سخرت من شاكيرا لأنها لا تجيد الزغاريد وأن ما قدمته هو أسوأ زغرودة ممكن سماعها ورؤيتها.

وكان حفل "سوبر بول" الذي جمع بين شاكيرا والمغنية الأميركية جنيفر لوبيز، قد حقق ما يقارب 55 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وعقب انتهاء الحفل تصدرت شاكيرا الترند العالمي، كما عادت أغنياتها القديمة لتتصدر قائمة الأغنيات الأكثر طلباً على "أي تون أمريكا"