تامر حسني يتعاون مع طفلة "ذا فويس كيدز" وشركة انتاج تدعمها بأغنية خاصة

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

تعاطف كبير حققته الطفلة المصرية هديل متسابقة برنامج "ذا فويس كيدز" والتي خرجت من المسابقة رغم قوة صوتها وتم حذف مقاطع مشاركاتها من على "يوتيوب" وموقع البرنامج، وفي تطور جديد أكدت والدة هديل أن الفنان تامر حسني اتصل بالطفلة ووعدها انه سيقابلها ويساعدها لابراز موهبتها وسيتبناها فنيا لأنه مؤمن بصوتها وبقدراتها الصوتية، ويأتي تفاعل تامر واتصاله بعد أن عبرت الفتاة في فيديو خاص انها تحب تامر حسني وهو فنانها المفضل وتتمنى ان تراه يوما ما.

وأكدت والدة هديل أن الطفلة سعيدة جدا بحملة التعاطف التي قام بها نجوم وصناع سينما وجمهور وعشاق الطرب في مصر والوطن العربي لدرجة أن الفتاة تصدرت الترند ومواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لمساعدتها بعد أن أصيبت بالاكتئاب بعد خروجها من البرنامح لأن نجوم لجنة التحكيم نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني لم يلتفوا لها.

ومعروف أن تامر شارك في المواسم الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز"، وتبني مجموعة من المواهب الشابة المصرية والعربية وقدم معهم أكثر من فيديو كليب ولا زال يدعمهم حتى الان رغم أنه اعتذر عن استكمال مسيرة التحكيم في اللجنة التي ضمته هو ونانسي عجرم والفنان كاظم الساهر وقال انه لن يستطيع المواصلة لظروف خاصة، وحل محل كاظم وتامر كلا من محمد حماقي واللبناني عاصي الحلاني مع استمرار نانسي في نفس لجنة التحكيم وعلى جانب اخر عرضت شركة انتاج على هديل تقديم أغنية خاصة لها في القريب العاجل ويتم الان اختيار كلماتها .

وشن الموسيقار حلمي بكر هجوما حادا على لجنة تحكيم البرنامج واتهم بأنهم لا قيمة لرأيهم لأن ما يقولونه من اراء يملى عليهم من إدارة البرنامج وهذا يفسر خروج أكثر من طفل متسابق يحمل صوتا رائعا دون تفسير سبب تجاهلهم له رغم التأثر الشديد بصوت الطفلة.