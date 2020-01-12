ملياردير يبحث عن حبيبة ترافقه إلى القمر

المصدر: طوكيو - رويترز

ستكون رحلة بحث الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن حبيبة ترافقه في رحلة حول القمر موضوع برنامج وثائقي جديد في أحدث مغامرة يقدم عليها رجل الأعمال.

وكتب مايزاوا (44 عاماً) على موقع إلكتروني يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج «مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ علي، هناك شيء واحد أفكر فيه: أن أستمر في حب امرأة واحدة».

وأضاف «أريد أن أعثر على شريكة حياة. ومع شريكة الحياة المستقبلية هذه، أود أن أصرخ معبراً عن الحب وداعياً للسلام العالمي من الفضاء الخارجي».

ومن المقرر أن يذهب مايزاوا في رحلته حول القمر عام 2023 ليصير بذلك أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك.

وتابع مايزاوا الذي انفصل في الآونة الأخيرة عن حبيبته الممثلة أيامي جوريكي (27 عاماً) إنه يعتزم اصطحاب فنانين معه حتى تكون التجربة، التي أطلق عليها اسم «دير مون»، مصدر إلهام لهم.

وسيعرض البرنامج الوثائقي الذي سيكون بعنوان «فول مون لافرز» على خدمة أبيما تي.في.

ويقول موقع تلقي طلبات الانضمام للبرنامج إنه ينبغي للراغبات في المشاركة أن يكن «مهتمات بالذهاب إلى الفضاء وقادرات على المشاركة في الإعداد له» وأن «يأملن في السلام العالمي».

وينتهي تسلم طلبات الالتحاق بالبرنامج في 17 الجاري على أي يختار مايزاوا شريكته بحلول نهاية مارس المقبل.

والبرنامج الوثائقي هو أحدث خطوة كبيرة يقدم عليها الملياردير الذي يوزع تسعة ملايين دولار على متابعين له على «تويتر» سعياً لإثارة النقاش بشأن فوائد فكرة الدخل الأساسي في اليابان.