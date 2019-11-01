ليلى علوي وعابد فهد في الشارقة الثلاثاء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحل النجمة المصرية ليلى علوي ضيفة على معرض الشارقة الدولي للكتاب يوم الثلاثاء المقبل في جلسة تجمعها بكل من الممثل السوري عابد فهد، والروائي المصري أحمد مراد، والمنتج اللبناني صادق الصباح.

وتناقش الجلسة التي تنظم تحت عنوان «الكتب وصناعة السينما»، وتديرها الإعلامية السورية زينة اليازجي العلاقة التي تربط الأدب الإبداعي المكتوب وشاشات السينما والتلفزيون، وأثر هذه التجارب الأدبية على المنتجات البصرية ودورها في تعزيز جمالياتها.

يشار إلى أن ليلى علوي جسّدت شخصية «سميحة» في فيلم «البؤساء»، المأخوذ عن رواية الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، كما شاركت في بطولة المسلسل المأخوذ عن رواية الأديب المصري نجيب محفوظ الراحل «أحاديث الصباح والمساء»، وقدمت دور «هدى هانم» عن المسلسل الذي حمل عنوان الرواية ذاتها.

وفي مشواره الفني، شارك عابد فهد في العديد من الأعمال التلفزيونية المأخوذة عن روايات، مثل «عندما تشيخ الذئاب»، عن رواية تحمل العنوان نفسه للروائي الأردني الراحل جمال ناجي، ومسلسل سمرقند، المبني على رواية الأديب اللبناني أمين معلوف.

