ميحد حمد ونجوم من الشرق والغرب على مسرح المجمع الثقافي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يفتح المسرح الجديد في المجمّع الثقافي، الذي شهد مؤخراً سلسلة من أعمال التجديد والترميم في منطقة الحصن، أبوابه للجمهور رسمياً يوم الأربعاء المقبل، مقدماً برنامجاً حافلاً بالأمسيات الغنائية والموسيقية والعروض الفنية.

ومن أبرز نجوم الحفلات الفنان الإماراتي ميحد حمد، والموسيقار العراقي نصير شمة، بالإضافة إلى باقة من المسرحيات المحلية والعالمية.

وتنطلق العروض يوم الأربعاء المقبل مع «أوركسترا 2350 ق.م.»، بقيادة الموسيقار نصير شمّة، والذي يقدم عرضاً بعنوان «من آشور إلى إشبيلية». كما يحيي نصير شمّة وأوركسترا بيت العود، يوم الجمعة المقبل، عرضاً احتفائياً بالذكرى العاشرة لبيت العود.

ويستهل الفنان ميحد حمد، البرنامج المخصص لنجوم الأغنية العرب في المجمّع الثقافي في 12 الجاري.

وتعليقاً على برنامج المسرح، قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سيف سعيد غباش «سعداء بالكشف عن هذا البرنامج الذي يتضمن عروضاً استثنائية لفنانين محليين ودوليين بين أركان المجمّع الثقافي، الذي يُعد منارة ثقافية ترتقي بالوعي المعرفي والثقافي ومنصّة بارزة لتمكين الفنانين». وأضاف أن المسرح الجديد يكرس الرؤية التي أطلقها المجمّع الثقافي منذ تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي، والتي تستند على أسس قوية من التبادل الثقافي والحوار الحضاري بين ثقافات العالم، مع الاحتفاء بمختلف أشكال الفنون على تنوع مدارسها الفنية.

ويقدم عزيز مرقة، الفنان والمؤلف الأردني الصاعد، أولى عروضه في دولة الإمارات من حفلات الموسيقى الانتقائية التي تقدم مزيجاً بين الروك والجاز، في 20 سبتمبر الجاري.

ويخصص المجمّع برنامجاً لدعم عروض المسرح الإماراتي في الثلاثاء الثاني من كل شهر، بالتعاون مع جمعية المسرحيين. ويفتتح البرنامج مع عرض لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، في 10 سبتمبر الجاري، مع مسرحية «أحمد بنت سليمان».

كما يعود لمسرح المجمع الثقافي، مسرح كركلا، أحد أشهر الفرق التي لاقت نجاحاً في المنطقة خلال 26 و27 الجاري، لتقديم عرض «ألف ليلة وليلة».

ويقدم مسرح المجمّع الثقافي خلال برنامج الموسم الافتتاحي سلسلة من عروض الموسيقى الكلاسيكية، إذ يحيي كل من غيوم بيلوم وماثيلد كالديريني «معزوفة البيانو والناي» (24 سبتمبر)، والأوركسترا الروسية الوطنية مع ميخائيل بلنيف ولوكاس ديبارج، إذ يقدمون عروضاً موسيقية للفنانين العظماء غيتي وشوستاكوفيتش وجلازونوف (10 أكتوبر) وتشايكوفسكي (11 أكتوبر)، إلى جانب عرض «قصّة عائلة»، لتشاليك كوارتيت (17 أكتوبر).