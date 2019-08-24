أعلى الممثلات أجراً: "الأرملة السوداء" تتفوق على كل الحسناوات

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

برهنت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون على أنها ليست فقط بطلة خارقة، ولكن نجمة سينمائية ناجحة للغاية، إذ تصدرت قائمة مجلة فوربس لأعلى الممثلات أجراً في 2019 للعام الثاني على التوالي.

ووفقاً للقائمة التي نشرت أمس فإن جوهانسون (34 عاماً) التي تشتهر حالياً بأداء شخصية «بلاك ويدو» (الأرملة السوداء) في فيلم «أفنجرز اند جيم» (المنتقمون: نهاية اللعبة) جاءت في الصدارة بحصولها على 56 مليون دولار بين شهري يوليو 2018 وحزيران 2019.

وجاءت في المركز الثاني الممثلة صوفيا فيرجار نجمة مسلسل «مودرن فاميلي» (عائلة عصرية) بحصولها على 1ر44 مليون دولار، تلتها في المركز الثالث ريس ويذرسبون التي تنتج وتمثل في المسلسل الناجح «بيج ليتل لايز» (أكاذيب صغيرة كبيرة) بحصولها على 35 مليون دولار.

وجاءت الممثلة اليزابيث موس في المسلسل الدرامي «ذا هاندميدز تيل» (قصة الخادمة) والممثلة الأسترالية مارجوت روبي في قائمة العشر الأوائل لأول مرة حيث حصلت الأولى على 24 مليون دولار والثانية على 23 مليون دولار.

كما ضمت القائمة كلاً من نيكول كيدمان وجينيفر انيستون وكالي كوكو وتشارليز ثيرون والين بومبيو.